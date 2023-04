Day Hospital | I medici “di base” non esistono (quasi) più.

Più di un milione e mezzo di italiani sono già oggi senza il medico di famiglia, e si stima che saranno 14 milioni tra 5 anni. Chi va in pensione non viene sostituito per mancanza di specialisti in medicina generale, branca considerata ormai poco attrattiva a causa della troppa burocrazia: anche i posti per le scuole di formazione rimangono vacanti. E’ ovvio che, davanti a questa situazione drammatica, chi ha problema di salute si rivolge ai Pronto Soccorso, intasandoli e facendo crescere in maniera esponenziale i tempi d’attesa. Le risposte della politica, negli anni passati, non sono state efficaci. Ma forse ora qualcosa sta cambiando.