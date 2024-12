Day Hospital | Eccellenze in ospedale: ISMETT

ISMETT è una storia di successo, che inizia nel 1997, con la volontà di dar vita a un centro trapianti all’avanguardia in Sicilia, rispondendo alla carenza di strutture adatte nel Sud Italia. L’ISMETT è oggi un centro di eccellenza nel settore dei trapianti e punto di riferimento nazionale e internazionale. È nato dalla partnership pubblico-privata fra la Regione Siciliana, attraverso l’ARNAS Civico di Palermo, e UPMC (University of Pittsburgh Medical Center).Dal primo trapianto di fegato, nel 1999, ha superato oggi il numero di 3.000 trapianti e ha permesso alla popolazione dell’Isola e del Sud Italia di non dover più affrontare viaggi della speranza verso il Nord, diventando poi anche un punto di riferimento per altri Paesi nel bacino del Mediterraneo.All’inizio di dicembre, per la prima volta in Sicilia, sono stati effettuati 7 trapianti nel giro di 24 ore: 4 di rene , due di fegato e uno di polmoni.Abbiamo intervistato il professor Salvatore Gruttadauria, specializzato in trapianto di fegato e chirurgia addominale e Direttore del Dipartimento per la Cura e lo Studio delle Patologie Addominali IRCCS-ISMETT UPMC.