Belle Scoperte | A che cosa serve davvero la barba

La scienza ci prova sempre, rivoluziona la vita, si contraddice, ha intuizioni geniali, brancola nel buio ma non sta ferma un attimo. Ed è perfetta così. Sono Daniela Mattalia, giornalista scientifica e questi sono i miei podcast.

Qualcuno si è mai chiesto a che cosa serva davvero la barba? Fin dai tempi più remoti, l'uomo ha utilizzato la barba non solo per proteggersi dal caldo ma anche per mostrare il proprio fascino.