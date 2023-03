La scienza ci prova sempre, rivoluziona la vita, si contraddice, ha intuizioni geniali, brancola nel buio ma non sta ferma un attimo. Ed è perfetta così. Sono Daniela Mattalia, giornalista scientifica e questi sono i miei podcast.

Il titolo di questo podcast non è mio. E' di una specie di locandina del 1913 che rimandava a una vicenda esilarante e, in fondo, non così lontana dai nostri tempi, quando la gente ancora crede a cose assurde, a fake news, agli UFO, ai complotti mondiali, alle cure improbabili.