William chiude la porta a Harry: «Nessuna foto insieme per fingere una pace che non esiste»

Il ritorno del principe Harry nel Regno Unito non sembra destinato a tradursi, almeno per il momento, in una riconciliazione pubblica con il fratello. Secondo nuove indiscrezioni, il principe William avrebbe infatti escluso la possibilità di partecipare a eventi o impegni ufficiali insieme al duca di Sussex, temendo che una semplice fotografia possa essere interpretata come la prova di una pace che, nella realtà, non sarebbe ancora stata raggiunta.

William non vuole inscenare una riconciliazione

A dividere i due figli di re Carlo III non sarebbe soltanto la distanza accumulata negli ultimi anni, ma anche il diverso significato attribuito alle apparizioni pubbliche. William sarebbe consapevole che qualsiasi evento condiviso con Harry verrebbe immediatamente letto dai media come un segnale di distensione. Un’immagine dei due principi fianco a fianco finirebbe inevitabilmente sulle prime pagine, alimentando il racconto di una ritrovata unità familiare.

Una narrazione che il principe del Galles, secondo quanto riferito da una fonte a RadarOnline.com, considererebbe falsa. «La posizione di William è che la scelta di Harry di tornare a vivere in Gran Bretagna non possa riparare improvvisamente il loro rapporto», ha spiegato l’insider. L’erede al trono non sarebbe quindi disposto ad apparire accanto al fratello durante gli impegni pubblici soltanto per produrre fotografie capaci di suggerire il contrario.

Un esperto reale ha ribadito lo stesso concetto, sottolineando come William ritenga che condividere un palco o una cerimonia con Harry verrebbe interpretato come la conferma che ogni contrasto sia stato superato. «Dal punto di vista di William, sarebbe completamente falso», ha dichiarato.

Le ferite provocate dall’addio dei Sussex

Il rapporto tra William e Harry si è progressivamente deteriorato dopo la decisione dei Sussex di rinunciare al ruolo di membri attivi della famiglia reale e trasferirsi in California nel 2020. Alle tensioni legate all’uscita dalla monarchia si sono aggiunte le interviste rilasciate da Harry e Meghan Markle, la docuserie prodotta per Netflix e soprattutto le rivelazioni contenute nell’autobiografia Spare.

William non ha mai commentato apertamente le accuse del fratello, ma le indiscrezioni provenienti dall’ambiente reale descrivono da tempo un legame profondamente compromesso. Il principe del Galles sarebbe ancora risentito per il modo in cui Harry e Meghan hanno raccontato pubblicamente i rapporti interni alla famiglia, coinvolgendo anche Catherine e mettendo in discussione il funzionamento dell’istituzione.