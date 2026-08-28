Juventus bloccata e sotto attacco, rischia di perdere Kessie e Zirkzee

Finale di mercato rovente per i bianconeri, che devono rasserenare Spalletti ma hanno anche vincoli di bilancio e costruzione della rosa. Ecco perché anche due affari fatti rischiano di svanire…

Mesi di chiacchierate, discussioni e trattative per arrivare fin qui: al momento della verità. Un’ora in cui la Juventus rischia di farsi trovare impreparata, bloccata dai rifiuti a lasciare la Continassa da parte di alcuni degli esuberi che Spalletti ha indicato come non utili al prossimo progetto sportivo. Dei ‘No, grazie’ dolorosi perché lasciano le possibilità operative della Vecchia Signora in una sorta di stallo che mette insieme le esigenze tecniche, i numeri della rosa e l’equilibrio che i conti devono raggiungere anche per soddisfare le richieste della Uefa.

Ecco perché, dopo aver lavorato a lungo su questi profili, la Juventus rischia in extremis di vedersi superata da Roma e Fiorentina nella corsa a Franck Kessie e Joshua Zirkzee. E se per l’attaccante potrebbe non essere un problema insormontabile, visto che Spalletti continua a chiedere con forza un profilo diverso da quello di Zirkzee e molto più simile a Sorloth o Mateta, il centrocampista ivoriano sarebbe difficile da sostituire nella lista dei desiderata a pochi giorni dalla fine del mercato.

La vicenda Kessie è la più interessante da raccontare. L’ex milanista aspetta i bianconeri da settimane e la Juventus ha sempre legato l’affondo finale all’essere riuscita a liberare posto nella lista e nel monte ingaggi. Ora, però, si è inserita con prepotenza la Roma di Gasperini e il cambio di scenario ha costretto i dirigenti juventini a modificare l’approccio: Kessie deve arrivare subito, a prescindere da altre logiche di mercato in uscita.

Nell’ultimo incontro con l’entourage è stata proposta l’offerta biennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione, con possibile opzione per la terza. Abbastanza? Dipende da quello che la Roma è pronta a mettere sul tavolo con il retrogusto di una vendetta da parte di Massara, fatto allontanare dal Gasp e beffato nell’affare Celik, finito alla Juventus. Insomma, non solo una questione tra club ma anche… personale.

Per Zirkzee, invece, è stata la Fiorentina ad andare all’assalto con argomenti interessanti dovendo sostituire Kean destinato al Como. Paratici ha parlato con gli agenti per preparare l’offerta (prestito con diritto di riscatto) per il Manchester United. L’olandese avrebbe un ruolo centrale nella formazione di Grosso e, soprattutto, non è detto sia più il preferito dalla Juventus. Che si trova a cento ore dalla fine del mercato con il cerino in mano e una situazione non semplice da risolvere per accontentare il suo allenatore.