Kate Middleton omaggia Diana con il look per il VE Day

Kate Middleton è stata ancora una volta protagonista, durante la sua apparizione al servizio di ringraziamento per l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, a Westminster Abbey. Un evento che ha visto la famiglia reale riunita per commemorare la pace, ma anche un’occasione in cui la Principessa di Galles ha dimostrato ancora una volta la sua eleganza senza tempo, aggiungendo un tocco personale che ha catturato il cuore di tutti.

Eleganza senza tempo: il look di Kate

La Principessa di Galles ha scelto un abito Alessandra Rich, caratterizzato da una stampa a pois bianco e nero. A completare l’outfit, un fascinator nero di Juliette Botterill che conferiva un ulteriore tocco di sofisticatezza. Accessori beige hanno completato il look che in molti hanno ricollegato a un altro abito, molto simile, indossato nel 2022 per il Royal Ascot, a pois però marroni.

Gli orecchini in ricordo di Lady D

Il suo look di oggi non è stato solo una scelta di stile, ma anche un tributo emozionante alla figura di Diana, la madre di William. Per questo evento così carico di significato, Kate ha scelto un paio di orecchini che un tempo appartenevano proprio a Diana. Questi orecchini, regalati alla principessa prima del matrimonio con il principe Carlo nel 1981, sono diventati tra i suoi pezzi più amati, indossati in occasioni importanti e durante i suoi celebri tour. Un gesto discreto ma potente, che ha reso ancora più speciale la sua presenza.

Una lezione di classe

Questa scelta di look, sobria ma incredibilmente chic, è la dimostrazione di come Kate Middleton sappia adattare perfettamente il suo stile a ogni occasione. Non è solo un’icona di moda, ma anche un esempio di come l’abbigliamento possa essere veicolo di emozioni e significati. A pochi giorni dalla pubblicazione dell’intervista di Harry, che ha alimentato le tensioni all’interno della famiglia reale, Kate ha dimostrato una volta di più di essere una figura stabile e rassicurante per la monarchia britannica.