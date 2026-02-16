Harry e Meghan, San Valentino sotto i riflettori NBA: ma le foto rivelano il disagio del principe

Il Mirror analizza l’uscita di San Valentino di Harry e Meghan all’NBA All-Star Game: secondo un’esperta di linguaggio del corpo, la duchessa appare sicura e “curata”, mentre il principe sembrerebbe più a disagio sotto i riflettori.

San Valentino a bordo campo, sotto i riflettori di uno degli eventi sportivi più seguiti d’America. Il principe Harry e Meghan Markle hanno scelto il 75° NBA All-Star Game in California per celebrare il weekend degli innamorati, ma dietro le immagini sorridenti e le effusioni pubbliche si nasconderebbe una dinamica più complessa.

A rivelarlo è il Mirror, che in un’esclusiva firmata dalla royal reporter Charlotte Foster analizza l’uscita pubblica dei Sussex con l’aiuto dell’esperta di linguaggio del corpo Judi James. Secondo l’analisi riportata dal tabloid britannico, la duchessa sarebbe apparsa perfettamente a suo agio sotto l’attenzione delle telecamere, mentre Harry avrebbe mostrato segnali di disagio.

Sorrisi, carezze e Jumbotron

Seduti in prima fila, Harry e Meghan si sono mostrati affiatati: mani intrecciate, sorrisi ampi, sguardi complici. Quando la coppia è apparsa sul maxischermo dell’arena – il celebre Jumbotron – Meghan avrebbe attirato l’attenzione del marito accarezzandogli il braccio, invitandolo a condividere l’entusiasmo del momento.

Secondo quanto riportato dal Mirror, Judi James interpreta i gesti della duchessa come una costruzione attenta dell’immagine romantica. “Il suo sorriso ampio e simmetrico per le telecamere suggerisce che sia entusiasta dell’attenzione e dell’opportunità di creare un set perfettamente curato di segnali d’amore per mostrare la relazione con Harry”, avrebbe spiegato l’esperta.

Tra i dettagli osservati: la mano posata sulla coscia del marito in un gesto definito “possessivo e civettuolo”, le braccia intrecciate con decisione, le carezze insistite per richiamarlo quando le telecamere si accendevano.

Meghan sicura, Harry più riservato

L’analisi del Mirror mette in evidenza un contrasto netto. Meghan sarebbe apparsa sicura, perfettamente consapevole del proprio ruolo mediatico. Le gambe incrociate verso il marito, il busto inclinato verso di lui durante le conversazioni, l’attenzione costante al campo da gioco senza mai perdere il controllo dell’immagine pubblica.

Diversa la lettura per Harry. “Appare meno a suo agio nel posare per la telecamera. Il sorriso sembra forzato e non raggiunge gli occhi”, avrebbe osservato Judi James. La postura con le gambe larghe suggerirebbe sicurezza, ma anche il desiderio di concentrarsi sulla partita più che sull’esposizione mediatica.

Il principe, secondo questa ricostruzione, avrebbe assecondato la moglie nelle pose e nelle interazioni con il pubblico, ma con un coinvolgimento meno spontaneo.

Tra celebrità e precedenti mediatici

Durante la partita, la coppia era seduta accanto a Queen Latifah e alla compagna Eboni Nichols, con cui ha scambiato sorrisi e conversazioni informali. Non è la prima volta che i Sussex scelgono eventi sportivi per apparizioni pubbliche: lo scorso ottobre erano stati fotografati in prima fila a una partita dei LA Dodgers, sempre sotto l’occhio delle telecamere e del grande schermo.

Anche in quell’occasione, ricorda il Mirror, Judi James aveva suggerito che la coppia fosse “molto consapevole” della propria immagine, ipotizzando una messa in scena sottile di momenti apparentemente spontanei.

Amore autentico o narrazione controllata?

L’uscita di San Valentino riaccende così un interrogativo che accompagna Harry e Meghan da anni: dove finisce la vita privata e dove inizia la costruzione dell’immagine pubblica?

Nel contesto americano, lontano dai protocolli della monarchia britannica, i Sussex sembrano muoversi come celebrity globali, calibrando presenza, gesti e simboli. Il Mirror parla di un momento “perfettamente curato”, lasciando intendere che dietro le carezze e i sorrisi possa esserci una strategia comunicativa precisa.

Resta però l’immagine ufficiale: una coppia che si tiene per mano, sorride e celebra l’amore sotto i riflettori. Se dietro quei sorrisi si nasconda un disagio, come suggerito dall’esperta, è materia di interpretazione. In pubblico, almeno, la narrazione resta quella di un San Valentino da copertina.