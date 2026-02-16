Brignone: “Vorrei fare un viaggio” Spunta il fidanzato: è James Mbaye

“Il mio sogno per ora è di fare un viaggio”. Stanca e Felice, con le due medaglie d’oro al collo e i tifosi impazziti a Cortina che vanno a caccia di un autografo o un selfie con la tigre. Così si è presentata Federica Brignone alla conferenza stampa a Casa Italia dove ha raccontato le emozioni della sua Olimpiade, mentre cresce il gossip sulla presenza in tribuna sulle Tofane del presunto fidanzato. Magari quella voglia di viaggiare è legata proprio a lui. Si tratterebbe di James Mbaye, Alto 196 centimetri, quasi 36 anni come Federica, Mbaye ha alle spalle un passato come sportivo, prima di approdare al mondo della moda. Cresciuto in Senegal, ha giocato a basket nelle giovanili di Rimini Bellaria, per poi militare tra serie D e C. Dopo un infortunio, il trasferimento a Firenze e le esperienze con Pino, Affrico e Cus Firenze. Tra il 2020 e il 2021 era stato annunciato come nuovo innesto dei Bulldogs di Calenzano, nel ruolo di ala grande. Poi passa alle passerelle: lavora come modello tra Italia, Germania e Turchia. Sul suo profilo Instagram, reso privato proprio stamattina, probabilmente per proteggere la sua privacy, campeggia la bandiera del Senegal. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati ma le voci che circolano parlano della sua presenza a Cortina e in tribuna sulle Tofane a pochi metri dalla famiglia Brignone. Altro indizio: ha partecipato come comparsa allo spot di Grana Padano per le Olimpiadi che ha visto la Brignone protagonista

Le emozioni di Fede

Tornando alla Brignone, non ha voluto svelare il suo futuro, ma ha raccontato cosa vuole dire un’Olimpiade. “Giocarsi il tutto per tutto in un minuto di gara è come avere un match point a Wimbledon. E in quel momento lì, quando per esempio mi è capitato di vedere alle Finals che non trovo il silenzio, perché c’è sempre qualcuno che parla mentre un ragazzo serve, mi chiedo: ma come fanno a non capire quanta concentrazione ci vuole in quel momento lì? Forse io sono stata salvata questi giorni, perché il fatto che tutto il comprensorio fosse chiuso, quindi le seggiovie e le piste fossero riservate a noi, il fatto di avere solo gente dell’ambiente e che quindi rispetta questi piccoli spazi in partenza, mi ha permesso di essere veramente focalizzata”. Federica sa che cosa è diventata per lo sport italiano: “Nel nostro sport è il merito che comanda, non è che tu puoi danneggiare un avversario, ed è il cronometro che conta. Ho capito che cosa sto trasmettendo ed è qualcosa di incredibile”. Ora nei programmi c’è un passaggio al JMedical “per controllare la gamba”. E aggiunge: “L’idea di continuare la stagione è il mio paravento per tutto il resto che non ho voglia di affrontare, cercherò di proteggermi con le gare e il vivere da atleta, che è la mia protezione più grande. La voglia di rimettermi in gioco la capirò però solo quando sarò in pista. Di sicuro non sono più disposta a prendere farmaci per sciare. Vorrei continuare ad avere il coraggio di affrontare le gare con la situazione che ho. Un’altra operazione per sistemare la gamba? C’è un intervento che devo fare ma la tibia non è ancora a posto, non posso togliere ancora la ferraglia che è lì. La dovrò fare ma ci vorrà ancora del tempo”.