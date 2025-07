Stefano De Martino esce allo scoperto con Caroline Tronelli: ecco chi è la sua nuova fidanzata

Vacanze d’amore per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, la nuova coppia dell’estate 2025. Dopo settimane di indizi social, arriva la conferma: tra mare, baci e sguardi complici, i due non si nascondono più. E mentre la relazione diventa pubblica, spunta anche Santiago, il figlio avuto con Belen, a bordo con loro

Negli ultimi giorni, Stefano De Martino è tornato al centro del gossip, complice una serie di indiscrezioni sui suoi presunti flirt. Ma ora sembra esserci ben poco da fraintendere: lui e Caroline Tronelli sono la nuova coppia dell’estate 2025. A rivelarlo – più o meno esplicitamente – sono i loro stessi profili social.

Le ultime storie pubblicate da entrambi sono praticamente identiche: stesse inquadrature, stessi momenti condivisi, dagli scorci sul mare alle scene di vita da spiaggia. Una sorta di annuncio silenzioso che, più delle parole, conferma la loro presenza insieme negli stessi luoghi.

Dopo una tappa in Sardegna, Stefano e Caroline si trovano attualmente in Sicilia. In una delle storie pubblicate da De Martino, si vedono due bambini giocare sulla spiaggia, alcuni ombrelloni e una coppia distesa al sole. La stessa clip è comparsa sul profilo di Caroline. Poco dopo, entrambi hanno condiviso una suggestiva inquadratura delle coste siciliane illuminate dalle luci serali. Coincidenze? Difficile pensarlo. Anche dalla Sardegna erano arrivate immagini identiche, ma ora quei contenuti sembrano avere un messaggio ben più chiaro: stanno insieme, e non lo nascondono più.

A rendere la notizia ancora più chiacchierata, è stato l’incontro a sorpresa con Belen Rodriguez. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Stefano avrebbe incrociato la sua ex proprio a Porto Cervo, mentre era in un ristorante con Caroline. Tra le due donne ci sarebbe stato un gelo palpabile: “uno scambio di sguardi gelidi”, si legge. Una scena che ha acceso inevitabilmente i riflettori sulla nuova relazione dell’ex ballerino.

Nonostante i riflettori, la coppia sembra godersi la loro estate senza farsi troppi problemi. Diva e Donna li aveva già paparazzati qualche settimana fa al largo della Sardegna, tra baci appassionati in mare e sguardi complici.

Un altro dettaglio che rafforza la serietà della relazione? Caroline, appena 22 anni, avrebbe già conosciuto Santiago, il figlio che Stefano ha avuto da Belen. Il bambino sarebbe stato avvistato a bordo della barca insieme alla nuova coppia: un segnale che fa pensare a qualcosa di più profondo di una semplice frequentazione estiva.

Mentre la carriera televisiva di De Martino continua a decollare, anche la sua vita sentimentale è stata oggetto di molte attenzioni negli ultimi mesi: il nome di Stefano è stato infatti accostato a diverse donne, tra cui Angela Nasti, Gilda Ambrosio e Gabriella Spagnuolo. Nessuna di queste voci ha mai ricevuto una conferma ufficiale – ma nemmeno una smentita.

Secondo alcuni retroscena, però, nel suo entourage c’è chi gli avrebbe consigliato maggiore discrezione, auspicando uno stile di vita più in linea con l’immagine professionale di un conduttore in piena ascesa. Il consiglio, pare, è chiaro: meno gossip, più sobrietà. Ma intanto, l’estate di Stefano e Caroline continua.