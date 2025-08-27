Festival del Cinema, tutti parlano di Anna Ferzetti. Ecco chi è la prima donna di Venezia

La prima giornata dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è tutta per il cinema italiano. Ad inaugurare i lavori è la proiezione de La Grazia, il lungometraggio diretto da Paolo Sorrentino ed interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti.

E proprio l’attrice romana, vincitrice del Nastro d’argento-Grandi serie come miglior attrice non protagonista e del Premio Flaiano per la Miglior interpretazione televisiva per la serie Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek, ad attirare l’attenzione.

Classe 1982, la Ferzetti è arrivata al lido martedì in total look Fabiana Filippi discostandosi subito dalla narrazione attrice/diva. Un approccio minimal, che ha ribadito durante la conferenza stampa del film, indossando un abito midi della collezione autunnale di Stella McCartney, impreziosito da gioielli della collezione Nudo di Pomellato.

A curare lo styling dell’attrice è Francesca Ottaviani anche per i red carpet della première, dove ha indossato un black dress senza spalline di Alberta Ferretti con dettagli brillanti sulla scollatura e un accenno di strascico, anche in questo caso i gioielli sono del marchio di gioielleria del gruppo Kering.