giovedì 28 agosto 2025

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Personaggi » Festival del Cinema, tutti parlano di Anna Ferzetti. Ecco chi è la prima donna di Venezia

Festival del Cinema, tutti parlano di Anna Ferzetti. Ecco chi è la prima donna di Venezia

Festival del Cinema, tutti parlano di Anna Ferzetti. Ecco chi è la prima donna di Venezia
Barbara Rodeschini
Barbara Rodeschini
– Lettura: 1 minuto

Protagonista del film d’apertura La Grazia di Paolo Sorrentino, l’attrice per il red carpet della première ha scelto un look firmato Alberta Ferretti

Festival del Cinema, tutti parlano di Anna Ferzetti. Ecco chi è la prima donna di Venezia
Festival del Cinema, tutti parlano di Anna Ferzetti. Ecco chi è la prima donna di Venezia
Festival del Cinema, tutti parlano di Anna Ferzetti. Ecco chi è la prima donna di Venezia

La prima giornata dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è tutta per il cinema italiano. Ad inaugurare i lavori è la proiezione de La Grazia, il lungometraggio diretto da Paolo Sorrentino ed interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti.

E proprio l’attrice romana, vincitrice del Nastro d’argento-Grandi serie come miglior attrice non protagonista e del Premio Flaiano per la Miglior interpretazione televisiva per la serie Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek, ad attirare l’attenzione.

Classe 1982, la Ferzetti è arrivata al lido martedì in total look Fabiana Filippi discostandosi subito dalla narrazione attrice/diva. Un approccio minimal, che ha ribadito durante la conferenza stampa del film, indossando un abito midi della collezione autunnale di Stella McCartney, impreziosito da gioielli della collezione Nudo di Pomellato.

A curare lo styling dell’attrice è Francesca Ottaviani anche per i red carpet della première, dove ha indossato un black dress senza spalline di Alberta Ferretti con dettagli brillanti sulla scollatura e un accenno di strascico, anche in questo caso i gioielli sono del marchio di gioielleria del gruppo Kering.

© Riproduzione Riservata
, ,