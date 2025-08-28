Festival del Cinema di Venezia: Emma Stone protagonista di Bugonia

Emma Stone cattura l’attenzione del Lido con Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, confermandosi musa del regista greco e volto simbolo di un cinema che unisce sperimentazione e eleganza da red carpet.

Emma Stone è tra le protagoniste assolute della Mostra del Cinema di Venezia 2025. L’attrice americana, già premio Oscar e tra le interpreti più acclamate della sua generazione, approda al Lido con Bugonia, il nuovo lavoro di Yorgos Lanthimos che la conferma musa privilegiata del regista greco. Acclamata sul red carpet e al centro dell’attenzione mediatica, Stone torna a imporsi non solo come star hollywoodiana, ma come figura cardine di un cinema che osa, che mescola sperimentazione e potenza visiva, radicandosi in un percorso artistico coerente e in continua evoluzione.

Chi è Emma Stone

Emma Stone, nata Emily Stone a Scottsdale, Arizona, nel 1988, ha intrapreso la carriera cinematografica con il passo sicuro di chi unisce talento e carisma. Dopo gli esordi in commedie come Easy A (2010) e Crazy, Stupid, Love (2011), si è affermata come una delle interpreti più versatili della sua generazione. La consacrazione arriva con La La Land (2016), per cui conquista l’Oscar come Miglior Attrice, imponendosi come volto capace di passare con disinvoltura dalla leggerezza alla complessità drammatica.

Musa di Yorgos Lanthimos

Negli ultimi anni, Emma Stone ha trovato un sodalizio artistico di rara intensità con il regista greco Yorgos Lanthimos. Dopo La Favorita (2018), film che le vale la candidatura all’Oscar, e lo straordinario successo di Povere Creature! (Poor Things, 2023), Leone d’Oro a Venezia, l’attrice è diventata una vera e propria musa per il regista. La loro collaborazione si nutre di fiducia reciproca e di una visione condivisa che esplora i limiti della rappresentazione, tra ironia, crudezza e poesia.

Bugonia: la nuova sfida presentata a Venezia

All 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Emma Stone torna a catalizzare l’attenzione con Bugonia, il nuovo film di Lanthimos. L’opera, che intreccia elementi visionari e riflessioni contemporanee, mette ancora una volta l’attrice di fronte a una sfida interpretativa radicale. Venezia, luogo simbolo delle svolte artistiche, diventa lo scenario ideale per presentare un lavoro che conferma la centralità di Stone nel cinema d’autore internazionale.