Lucio Corsi porta all’Eurovision un pezzo di «Toy Story»

Mentre l’Europa si accende per l’Eurovision Song Contest, tra i nomi che continuano a popolare l’immaginario musicale italiano c’è quello di Lucio Corsi, outsider gentile che ha fatto della fantasia una cifra stilistica.

Toscano classe 1993, Corsi è un cantautore visionario, capace di mischiare glam rock, surrealismo rurale e un’estetica che sembra uscita da una favola illustrata. È proprio un cartone animato della Pixar a essere stato, più volte, fonte di ispirazione per lui, e chissà che non possa fare capolino anche sul palcoscenico di Basilea.

La scritta «Andy» sotto lo stivale a Sanremo 2025

Il look della finale scelto dal cantautore non è passato inosservato, soprattutto per un dettaglio. Sotto lo stivaletto sinistro di Lucio Corsi, sulla suola, era visibile la scritta «Andy», un omaggio a Toy Story. Nel film, infatti, Andy — il bambino che possiede Woody, il cowboy giocattolo — scrive il suo nome sotto uno degli stivali per segnare la sua proprietà.

La scritta sotto il piede di Lucio Corsi riprendeva anche la calligrafia del cartone animato, rendendo omaggio a un classico che ha segnato una generazione intera.

Un gesto che lega musica e amicizia

Il legame di Corsi con Toy Story non si ferma alla scritta sotto il suo stivale. Durante un incontro con i fan per le strade si Sanremo, Lucio Corsi ha donato a uno di loro una spilla a forma di stella, che portava sempre attaccata al suo cappello.

Il fan ha poi condiviso la foto della spilla, sul retro della quale era scritta la celebre frase della colonna sonora di Toy Story: «You’ve got a friend in me» («Hai un amico in me»), un verso che racconta l’amicizia e la connessione profonda tra i personaggi del film.

Il regalo per l’Eurovision di ClessioLab

Clessiolab, laboratorio creativo noto per la sua capacità di unire arte, design e cultura pop, ha pensato di fare un omaggio speciale a Lucio Corsi in vista dell’Eurovision.

Il suo founder Davide Paoli ha infatti donato al cantautore un paio di stivali di Woody, realizzati a grandezza naturale e perfettamente indossabili. Un gesto che unisce la passione di Corsi per il cartone animato e la sua visione unica della musica e dell’arte.