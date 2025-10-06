George Clooney con Amal Alamuddin sul red carpet: lei sembra sempre più giovane

Gli Albie Awards hanno lasciato New York per approdare a Londra. Al Museo di Storia Naturale, George e Amal Clooney hanno accolto oltre quattrocento ospiti per la quarta edizione del premio dedicato a chi si batte per la giustizia e i diritti umani. Sul red carpet, nomi come Meryl Streep, Emma Thompson, Jacinda Ardern e Donatella Versace.

Amal Clooney protagonista del red carpet

Amal Clooney ha attirato l’attenzione più di chiunque altro. In un abito color cioccolato, firmato Dario Vitale per Versace, e con un look perfettamente curato, l’avvocato è apparsa in una versione più levigata e luminosa del solito, tanto da far discutere. La stampa britannica ha notato come il suo viso sembrasse più disteso, con tratti più definiti e una pelle visibilmente compatta.

Il “non-surgical facelift” di Amal Clooney

Secondo indiscrezioni riprese da diversi tabloid internazionali, Amal avrebbe recentemente scelto un “non-surgical facelift”, trattamento estetico non invasivo che combina filler, biostimolanti e tecniche a ultrasuoni per ridefinire i contorni del viso e migliorare l’elasticità della pelle. Il risultato è naturale ma evidente, tanto da far sembrare Amal quasi un’altra persona rispetto a poche stagioni fa.