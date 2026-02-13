Moioli bronzo nello snowboard: “Sono così, tocco il fondo e risorgo”

La felicità è nel sorriso di Michela Moioli con la sua medaglia di bronzo al collo, la terza medaglia olimpica della sua carriera . La prima, storica, fu l’oro a Pyeongchang 2018, il primo e unico oro a cinque cerchi dello snowboard italiano. Poi a Pechino 2022 è arrivato l’argento a squadre e adesso, a casa sua, il bronzo bellissimo e complicato di Milano Cortina. Ha ancora la faccia distrutta dopo l’incidente di mercoledì scorso, era difficile credere di poter vincere una medaglia in queste condizioni. “La mia faccia è ancora un po’ tumefatta posso dire di aver dato tutto e di esserci riuscita”. Come ha fatto? Questa è una domanda che anche la stessa Michela si fa: “Oggi quando sono arrivata mi sono detta ‘Moioli never dies’, perché sono ricomparsa in gara due giorni dopo con la faccia distrutta ma pronta per scendere. Devo ammettere che negli scorsi giorni neanche io ci credevo, ci sono stati dei momenti in cui ero in balia di me stessa, poi però sono arrivata qui e qualcosa ha fatto click”. Sta tutto lì, nella capacità di riprendersi nel momento giusto e riuscire a dare tutto: “Alcune volte nella mia carriera ho dovuto toccare il fondo per poi risorgere come una fenice. Mi sono portata un po’ di bruciature dalle fiamme ma alla fine sono tornata”.

Il futuro

A trent’anni e dopo quattro Olimpiadi deve decidere cosa fare. “La mia vita per mesi è stata pensare di arrivare al 15 febbraio e per anni ho vissuto solo per queste Olimpiadi. L’ultimo periodo è stato molto stressante e sicuramente voglio prendermi del tempo per me. Ma amo ancora questo sport, anzi: mi piace più adesso di prima”. C’è tempo per decidere cosa fare, ma intanto c’è ancora una tappa olimpica da assolvere. Domenica sarà in gara per il cross a squadre con in testa la voglia di vincere un’altra medaglia. E poi potrà pensare al futuro.