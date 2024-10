Pastificio Rana investe sull'energia solare per un futuro sostenibile

Pastificio Rana, rinomato leader mondiale nella produzione di pasta fresca presente in circa 70 paesi, ha intrapreso un significativo passo verso la sostenibilità investendo 1,7 milioni di euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico nel centro logistico di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, sede del quartier generale dell’azienda.

L’impianto fotovoltaico, parte del progetto di sostenibilità “Nutriamo il nostro futuro”, produrrà annualmente 1.5 MWh di energia pulita, coprendo il 30% del fabbisogno energetico del centro logistico. Questo investimento conferma l'impegno del Pastificio Rana nella riduzione delle emissioni e nel consumo responsabile delle risorse.

Nella strategia del Gruppo, l’energia rinnovabile gioca un ruolo fondamentale: tutti gli otto impianti produttivi, i ristoranti e le sedi operative in Europa utilizzano esclusivamente energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili certificate. “Siamo un’azienda famigliare, unita da saldi valori e fondata sull’etica e la sostenibilità, ed è nostra responsabilità preservare il pianeta per le generazioni future”, ha dichiarato Gian Luca Rana, CEO del Pastificio Rana. “Questo progetto conferma il nostro ruolo di 'cellula sociale' che lavora per il benessere collettivo, creando valore per le persone e salvaguardando le risorse naturali.”

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che mira a innovare in chiave sostenibile, con una particolare attenzione verso le comunità in cui l'azienda opera e nel rispetto dell’ambiente.