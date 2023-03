Xi-Putin, Pechino: «Mosca vuole riprendere i colloqui di pace, la Cina apprezza»

Durante l'incontro avvenuto a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping c'è stato «uno scambio di opinioni franco e sostanzioso». Lo ha detto lo stesso Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti. Dopo la visita del presidente cinese Xi Jinping in Russia, i contatti di Pechino con Mosca contribuiranno a portare la pace: il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha detto che «la Russia ha studiato con attenzione il documento di posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi in Ucraina ed è aperta a colloqui di pace». Il portavoce inoltre, senza citare un possibile colloquio tra il presidente Xi Jinping e l'omologo ucraino Zelensky, ha sostenuto che la Cina continuerà a mantenere «una posizione obiettiva ed equa e collaborerà con la comunità internazionale, perché la posizione della Cina è sempre stata chiara e può essere riassunta in una frase, che è quella di promuovere la pace e i colloqui».

«Il piano di pace della Cina può essere preso come base per un accordo di pace in Ucraina quando l'Occidente e Kiev saranno pronti»: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, come riporta Ria Novosti.

«I legami tra Cina e Russia sono cruciali per il nuovo ordine mondiale». Lo ha detto Xi Jinping a Mosca, dopo l’incontro con Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass. Pechino: «Mosca vuole riprendere i colloqui di pace, la Cina apprezza».