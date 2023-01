Russia-Cina: Xi Jinping andrà a Mosca per «evento chiave»

Il ministero degli Esteri russo ha annunciato la visita del presidente cinese Xi Jinping in Russia, probabilmente in primavera affermando che questo sarà un evento centrale nelle relazioni fra Russia e Cina nel 2023, come riporta la Tass. Il dicastero in un documento sui risultati della diplomazia di Mosca per il 2022 e le prospettive per l’anno corrente, ha affermato che questa visita sarà «l’evento chiave nelle relazioni tra Mosca e Pechino nel 2023».

«Nel prossimo anno, attraverso sforzi congiunti, la Russia e la Cina saranno in grado di rafforzare e far progredire ulteriormente i legami bilaterali», il ministero degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha inoltre sottolineato che lo scorso anno, la Russia e la Cina «sono riuscite a coordinare le loro attività di politica estera al fine di mantenere la pace e la stabilità globale, e hanno registrato una crescita significativa della cooperazione in ambito economico.»

Putin aveva invitato Xi durante una videochiamata di fine anno avvenuta a dicembre scorso. Pechino, però, non ha ancora confermato né smentito il viaggio del presidente cinese.