“Vermiglio” di Delpero è il candidato italiano all’Oscar per il miglior film internazionale

Vermiglio di Maura Delpero è il film italiano scelto per essere candidato all’Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è stata presa come ogni anno da una commissione dell’ANICA (l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) composta da giornalisti, produttori, distributori e addetti ai lavori, che ha motivato la scelta di Vermiglio: «Per la sua capacità di raccontare l’Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali».

La pellicola di Delpero ha avuto la meglio su 18 titoli. Tra questi: 'Parthenope' di Paolo Sorrentino, 'Il tempo che ci vuole' di Francesca Comencini, 'Campo di battaglia' di Gianni Amelio, 'Confidenza' di Daniele Luchetti, 'Lubo' di Giorgio Diritti, 'Gloria!' di Margherita Vicario e 'Palazzina Laf' di Michele Riondino.

Il 17 dicembre i membri dell’Academy (l’associazione che assegna gli Oscar) sceglieranno prima una lista di 15 film, da cui poi ricaveranno la lista delle cinque nomination finali. Questa lista verrà annunciata il 17 gennaio del 2025. La cerimonia degli Oscar si terrà invece il 2 marzo 2025 a Los Angeles.

Vermiglio racconta dell'ultimo anno della Seconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l'arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino, essa perda la pace, nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria.