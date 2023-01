Usa: aerei a terra per un problema informatico

Risse ai check-in, passeggeri inalberati e soprattutto confusi. E’ l’effetto della paralisi al sistema di diffusione dei bollettini aeronautici (NOTAM, da Notice To Air Missions – letteralmente notizie agli aviatori e per le missioni di volo), rete attraverso la quale gli equipaggi vengono costantemente informati sulle condizioni meteorologiche, logistiche e operative su tutti gli scali del mondo. Il sistema informatico che li gestisce è bloccato dalle ore 20:28 Zulu di ieri (ora di Greenwich), pertanto i voli attraverso gli Stati Uniti sono stati bloccati a tempo indeterminato dopo che la Federal Aviation Administration ha confermato di aver subito un catastrofico errore di sistema.

Un problema con il sistema di diffusione dei Notam era stato segnalato per la prima volta il 10 gennaio, provocando problemi anche all'estero. Per i passeggeri questo evento significa dover sopportare lunghi ritardi non imputabili alle compagnie aeree, sarà quindi interessante capire come l’autorità aeronautica americana Faa intenderà indennizzare i vettori che non hanno potuto operare ancora prima dei loro clienti. Attualmente la Faa sta diffondendo le informazioni dei Notam attraverso una linea dati dedicata, alla quale però è sempre scontato riuscire a connettersi.

Problema sulla cui origine non vi è certezza al momento e si pensa anche ad un possibile attacco informatico da parte di hacker.