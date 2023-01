Meloni incontra von der Leyen a palazzo Chigi: «Riaffermato impegno Italia su Pnrr»

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stata ricevuta a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, a Roma.

Nel colloquio con il capo dell’esecutivo italiano, Ursula von der Leyen si è confrontata su questioni relative al Pnrr, e delle eventuali modifiche al programma richieste dalla Premier Giorgia Meloni, che l'Europa sembra restia a concedere. L’incontro è durato circa un’ora e un quarto. Nella nota conclusiva diramata dalla presidenza del Consiglio, si legge della presenza al tavolo anche del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto.

«L’incontro odierno ha rappresentato un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione», scrive lo staff di Palazzo Chigi. «In tema di ripresa economica, è stato inoltre riaffermato l’impegno del governo italiano sul Pnrr. Nel corso dell’incontro, è stata anche condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese. È stata inoltre espressa soddisfazione per la firma, prevista domani – 10 gennaio – a Bruxelles, della Dichiarazione congiunta Ue-Nato».