Travis Scott prosciolto dalle accuse per i 10 morti nel suo concerto in Texas del 2021

Travis Scott non sarà incriminato per nessun capo d’accusa. Il rapper americano, uno degli artisti più popolari negli Stati Uniti, è coinvolto in diverse cause giudiziarie per ciò che è successo a un suo concerto del 5 novembre 2021 a Houston, in Texas, in cui 10 persone sono morte in seguito a un’enorme ressa tra il pubblico. Le indagini delle autorità statunitensi hanno accertato complessivamente dieci vittime, morte per «asfissia da compressione» durante l’esibizione di Travis Scott. In seguito al concerto, il rapper è stato travolto da forti polemiche. Alcuni video lo immortalano infatti mentre continua a cantare sul palco anche mentre tra la folla c’è chi si passa i corpi senza vita di alcuni fan. Accuse a cui il rapper ha sempre risposto dicendo di non essersi reso conto di ciò che stava accadendo se non alla fine della sua esibizione.

Kent Schaffer, avvocato di Travis Scott, ha detto che la decisione è «un grande sollievo» per il rapper, che ancora si trova ad affrontare diverse cause civili da parte delle famiglie delle vittime e di altri suoi fan presenti al concerto. Oggi, 30 giugno, il rapper americano si trova a Milano, dove questa sera si esibirà nel suo primo concerto in Italia.