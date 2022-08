Terzo posto per l'Italia ai mondiali di alianti, ma siamo ultimi nell'acrobazia a motore

Argento e Bronzo per l'Italia ai campionati del mondo di Volo a Vela nella classe 18 metri di apertura alare, la più numerosa quanto a partecipazione, e terzo posto nella World Team Cup, la cui classifica ci vede il podio preceduti dalla Francia e dal Sudafrica, ma sopra a Olanda, Germania e Polonia. La competizione si è svolta a Szeged (Ungheria) dal 25 luglio al 5 agosto e ha visto gli azzurri presentarsi con Riccardo Brigliadori (argento), Davide Schiavotto (bronzo), Alberto Sironi, Alberto Pozzi, Stefano Ghiorzo e Federico Mangano. Un ottimo risultato per la nostra squadra nazionale di Volo a Vela guidata dal commissario tecnico Margot Acquaderni. Nella classe 20 metri l'equipaggio formato da Stefano Ghiorzo e Federico Mangano si è piazzato al 7° posto, mentre nella Classe Libera, Alberto Sironi ha raggiunto la sesta posizione mentre Alberto Pozzi il 16° posto.







La Francia sta dominando anche il mondiale di acrobazia a motore che si svolge a Leszno, in Polonia, le cui gare si concluderanno il 14 agosto, e dove l'Italia è rappresentata dal 75enne Gianfranco Cillario, pilota da considerare eroico (ci sono atleti venticinquenni), al momento fanalino di coda della classifica. Se per formazione e capacità i piloti italiani potrebbero raggiungere traguardi notevoli, l'attuale organizzazione dello sport acrobatico a motore ci vede in grave difficoltà sia sotto il profilo del ricambio generazionale, sia per l'inesistente attenzione da parte delle istituzioni che dovrebbero promuovere questa disciplina, che senza poter apparire non può certamente suscitare l'interesse di sponsor come avviene per gli avversari di quasi tutte le nazioni. Inoltre, Paesi come Francia, Regno Unito, Repubblica Ceca, possono contare sull'aiuto delle loro forza armata aeronautica per svolgere allenamenti e stage di perfezionamento. L'Italia degli sport aeronautici, regina mondiale in discipline come aeromodellismo, deltaplano, parapendio, fatica a mantenere gli stessi livelli anche nelle altre specialità. Per esempio, non riusciremo a mandare un equipaggio azzurro alla storica Coppa Gordon Bennet di aerostatica in programma nel prossimo autunno.