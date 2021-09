Superenalotto si rinnova con WinBox

«Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori». E anche di giocatori. I dati pubblicati da Sisal in merito ai ricavi per i primi sei mesi del 2021 mostrano un aumento del 26,2% rispetto all'anno precedente, per un incasso pari a 263,6 milioni di euro.

Merito della forte accelerazione nella strategia di digitalizzazione di Sisal che ha visto crescere i ricavi del segmento online da 63,6 a 133,6 milioni. Conscia di questi numeri, l'azienda ha deciso di rinnovare anche il gioco più amato dagli italiani, il Superenalotto.

A partire dal primo ottobre, sarà infatti attivo l'innovativo WinBox. Attraverso il semplice gesto di inquadrare il QR code sulla ricevuta di gioco tramite l'app Superenalotto, il giocatore avrà accesso a una rinnovata esperienza di gioco che lo accompagnerà dal momento della giocata fin dopo l'estrazione.

WinBox amplia il concetto di vincita legata a Superenalotto mantenendo centrale il sogno del Jackpot, ma introducendo anche tanti premi fino a 500€ al momento della giocata e una seconda chance di vincita fino a 50€ dopo l'estrazione. Una novità che avvicina Superenalotto alle persone offrendo nuove possibilità di vincita, a parità di costo, per continuare a portare un sorriso nella vita delle persone.

Giocare a WinBox è semplicissimo. Ogni giocata online partecipa automaticamente alle estrazioni legate a WinBox, mentre per colore che hanno giocato in ricevitoria basta aprire l'app Superenalotto e scansionare il QR code presente sul biglietto. Durante questo passaggio si partecipa a una lotteria dove si possono vincere fino a 500 euro. Una volta inquadrato il QR Code sul vostro schermo apparirà una trottola, fermatela e scoprirete subito se avete vinto un premio.

Si possono poi vincere 25 euro confrontando i numeri del quadrato con quelli delle combinazioni giocate, e dopo l'estrazione - se si è giocato con SuperStar - WinBox offre un premio "seconda chance" fino a 50 euro.