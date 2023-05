SpaceX, altri quattro astronauti privati nello Spazio: un biglietto costa 55 milioni di dollari

Ieri, su un razzo di SpaceX, è partita la seconda missione commerciale con equipaggio, Axiom 2. SpaceX è stata fondata da Elon Musk. A bordo ci sono anche il primo uomo e la prima donna astronauti dell'Arabia Saudita, Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi. Questa mattina la missione ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale. Tra due anni Axiom prevede di mettere in orbita i primi moduli dalla sua stazione spaziale, la base per portare più persone nello Spazio. L’investimento privato punta a trasformare l'orbita terrestre in qualcos'altro: un laboratorio (per realizzare materiali impossibili da produrre sulla Terra a causa della forza di gravità), un set cinematografico, una palestra per addestrare gli astronauti e anche una nuova frontiera del turismo.

«Ci sentiamo davvero pronti ad andare», ha Peggy Whitson, prima donna comandante della missione spaziale privata. «Axiom-2 è un precursore di dove siamo diretti». Il razzo Falcon 9 è decollato ieri alle 17:37 dal Kennedy Space Center in Florida, e l'equipaggio è arrivato questa mattina alla Stazione Spaziale dove per otto giorni verranno svolti test. Non è chiaro quanto sia costata la missione, ogni membro però ha pagato 55 milioni di dollari per partecipare. L'equipaggio ha viaggiato sulla navicella spaziale "Freedom" di SpaceX, già utilizzata dalla NASA per traghettare i suoi astronauti alla stazione spaziale. La missione, guidata da Peggy Whitson, astronauta della Nasa che ha trascorso 665 giorni nello Spazio, diventata poi direttrice dei voli di Axiom, è composta da quattro persone.