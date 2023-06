Titan, Guardia Costiera Usa: «Forse anche resti umani tra i detriti recuperati»

Ci sarebbero anche dei resti umani tra i detriti del sottomarino Titan, imploso nei giorni scorsi nelle acque dell'Oceano Atlantico provocando la morte dei cinque passeggeri a bordo che si erano immersi per visitare il relitto del Titanic. Tutti i pezzi sono stati trasferiti in Canada e verranno analizzati nelle indagini per la ricostruzione della dinamica della tragedia. Lo ha annunciato la Guardia Costiera Usa: «I resti, accuratamente raccolti dai rottami sul luogo dell'incidente, saranno analizzati insieme ai detriti, che dovrebbero fornire elementi decisivi per comprendere le cause di questa tragedia», ha dichiarato Jason Neubauer, a capo del Marine Board of Investigation (MBI) che sta conducendo le indagini della Guardia Costiera sull'incidente, aggiungendo: «C'è ancora molto lavoro da fare per capire i fattori che hanno portato alla catastrofica perdita del Titan e contribuire a garantire che un episodio simile non si ripeta mai più».