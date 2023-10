Roma, l'intelligenza artificiale sbarca a EduTech Challenges

«EduTech Challenges rappresenta l'occasione imperdibile di ascoltare gli esperti di tutto il mondo discutere le profonde trasformazioni in corso nell'intero processo di acquisizione di nuove competenze, in un'era in cui l'AI è protagonista», ha detto a Panorama Davide Dattoli, fondatore di TALENT GARDEN, il più grande player in Europa nella digital education che che ha ideato ed organizzato l'evento. Sarà l'occasione per ascoltare da esperti di tutto il mondo come stanno cambiando la formazione e il lavoro nell'era di ChatGpt ma anche per ragionare sull'impatto dell'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni e vedere alcune innovazioni sorprendenti. La conference sarà aperta domani da un contributo di Nick Clegg, President of Global Affair di Meta, sul tema delle tecnologie immersive e dell'AI applicate alla formazione del futuro.

Verrà presentata in anteprima la piattaforma ReAavat di Asc27, la start up romana specializzata in Intelligenza Artificiale, che permetterà a tutti di poter creare il proprio Avatar digitale grazie a un software all'avanguardia. Nel corso della prima giornata verranno anche presentati i risultati della ricerca promossa da TALENT GARDEN e Politecnico di Milano che fotografa l'impatto che l'AI sta avendo sul mondo corporate: emerge dalla ricerca che più del 70% delle aziende contattate ha già introdotto o pensa di introdurre a breve tecnologie basate su AI e che i processi creativi, dunque l'aspetto umanistico , farà la vera differenza nell'applicazione dell'Ai. Tra gli ospiti previsti ci sono Guido Scorza, membro dell'Autorità per la protezione dei dati personali, Benedetto Levi, Amministratore delegato di Iliad, Brando Benifei, relatore dell'AI Act al Parlamento europeo.

Ma ci saranno anche i super esperti di AI generativa. Da Hrvoje Klapan, Modern Work Business Group Lead - Director for Western Europe di Microsoft, che spiegherà come funziona Copilot, l'intelligenza artificiale che completa i documenti del pacchetto Microsoft 365, a Dan Hendrycks, Director e co-founder del Centro per l'AI Safety, una delle associazioni no profit più importanti al mondo in tema di etica e regolamentazione dell'AI. Dalla Francia interverrà anche Bassem Asseh, Head of Sales di Hugging Face, la startup più importante al mondo in ambito di AI open-source, e da Londra invece arriverà un contributo speciale di Nick Clegg, President of Global Affair di Meta, che spiegherà come il metaverso e l'AI contribuiranno in futuro a un'istruzione e a una formazione "più umana" e soprattutto più efficace. Domani alle 15.15 interverrà il Ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara e venerdì alle 12.45 sarà la volta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso