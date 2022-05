Quella miniera d'oro del vaccino anti Covid

Per mesi in molti lo hanno pensato (in maniera benevola o meno); oggi i numeri danno la conferma tanto attesa. Nella consueta classifica dei farmaci che più hanno incassato al mondo nel 2021, stilata dal laboratorio di Njardarson, come c’era da aspettarsi i vaccini e i farmaci anti Covid si piazzano tra i primi posti con miliardi di dollari di vendite. Il vaccino Comirnaty per SARS-Cov2 di Pfizer Biontech è al primo posto con un fatturato di 28 miliardi di dollari, mentre Moderna è al terzo posto con 17,675 miliardi. Incassi eccezionali cui fa seguito, alla lontana, il vaccino AstraZeneca fermo al 35esimo posto con 3, 917 miliardi di dollari di vendite.Anche i farmaci specifici anti SARS-Cov2 hanno scalato rapidamente la classifica. Tra i più venduti al primo posto ci sono gli anticorpi monoclonali della Regeneron con 7,582 miliardi di dollari seguito dal Remdesivir al 24esimoposto con 5,565 miliardi di dollari. 70esimo posto invece per il Bamlanivimab con 2,239 miliardi e 180esimo per Molnupiravir (che e’ stato introdotto solo in alcuni Stati a fine 2021) con 952 milioni di dollari.

«Il vaccino Pfizer ha scalzato Adalimumab (Humira®️), un anticorpo monoclonale contro infiammazioni di natura autoimmune, che era in testa alla classifica da diversi anni. In pratica tra i primi dieci farmaci piu’ venduti al mondo nel 2021, abbiamo due vaccini e quattro anticorpi monoclonali» - commenta il chimico farmaceutico Gabriele Costantino, direttore di Dipartimento all’Università di Parma «Per, dare un’idea, solo con il fatturato del vaccino Cominarty Pfizer sarebbe al 134 posto nella classifica mondiale del PIL – continua Costantino. Questi numeri non devono suscitare scandalo, ma servono a dare un’idea della spesa mondiale per i farmaci, e anche per rimarcare l’incredibile successo dei vaccini e di alcuni farmaci antivirali che in pochi mesi hanno scalato la classifica di vendita»

Cosa manca a questa classifica?

«Non ci sono antibiotici antibatterici, non ci sono antiparassitari, non ci sono antimicotici, non ci sono antimalarici. Mancano anche le statine, farmaci per il controllo del colesterolo. Questa classifica mostra che i farmaci che producono maggior valore per le case farmaceutiche sono quelli contro le malattie autoimmuni, per i tumori e per le malattie cardiovascolari. E spesso sono farmaci ‘biologi’»