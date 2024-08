Estate 2024: Caldo record. Nel weekend bollino rosso in 14 città

L’estate del 2024 si conferma una delle più torride degli ultimi anni, con temperature da record che mettono a dura prova il nostro organismo. Questo weekend di metà agosto, che si avvicina al Ferragosto, vede l'allerta massima per le ondate di calore in molte città italiane. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi, 10 agosto, il bollino rosso in 9 delle 27 città monitorate, numero destinato a salire a 14 domani. L'ondata di caldo estremo sta già causando disagi significativi alla popolazione, soprattutto nelle regioni meridionali, dove l'umidità opprimente aggrava ulteriormente la situazione.



Secondo l'immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione all'Università Lum, le elevate temperature e l'umidità elevata stanno mettendo a dura prova il nostro corpo, con conseguenze che vanno oltre il semplice disagio. "Questo clima afoso può facilmente portare a sensazioni di stanchezza e debolezza, influenzando negativamente il benessere quotidiano", afferma Minelli. I sintomi comuni legati a queste condizioni estreme includono astenia, svogliatezza, crampi, malesseri generali, stordimento, difficoltà di concentrazione, edemi e, in alcuni casi, malori che, sebbene non gravi di per sé, possono aggravare le condizioni di salute di chi già soffre di patologie croniche.

In questo contesto, è comune che molte persone ricorrano all'acquisto di integratori alimentari, vitamine e creatina nella speranza di combattere la stanchezza causata dal caldo. Tuttavia, Minelli mette in guardia contro l'uso indiscriminato di tali prodotti senza una consulenza medica adeguata.



L'immunologo evidenzia come in altri settori, come la ristorazione o la tecnologia, ci si affidi a esperti qualificati, mentre nel delicato ambito della salute, spesso si preferisce seguire consigli autonomi o trovati online, trascurando il parere di un medico. "Acquistare integratori, creatina e vitamine senza una specifica raccomandazione medica non va bene. È importante prima capire la causa della stanchezza che magari il caldo esaspera, ma che potrebbe partire da dinamiche più remote", sottolinea Minelli. Un uso scorretto di integratori può infatti portare a sovradosaggi o a interazioni negative con altri farmaci.

In un'epoca dominata dai social media, Minelli avverte anche del pericolo di una comunicazione incontrollata che può generare confusione, dissidi e persino ostilità pregiudiziali. Inoltre, con il riaffiorare delle infezioni da Sars-Cov-2, c'è il rischio di confondere una stanchezza da Covid con quella causata dalle alte temperature. In caso di dubbio, è sempre consigliabile effettuare un tampone e consultare un medico.



Per chi cerca sollievo dalla stanchezza estiva, Minelli offre alcuni suggerimenti pratici. "Uno degli integratori più comuni e utili per combattere la stanchezza estiva è il magnesio, che aiuta a prevenire i crampi muscolari e a mantenere l'equilibrio elettrolitico", spiega. Anche le vitamine del gruppo B sono raccomandate per supportare l'energia e il metabolismo.

In termini di alimentazione, è consigliabile consumare cibi ricchi di acqua, come frutta e verdura (anguria, cetrioli, insalate), che aiutano a mantenere l'idratazione. Alimenti ricchi di potassio, come banane e avocado, possono anch'essi essere utili. Inoltre, è importante che i pasti abbiano un carico glicemico basso per evitare l'insorgenza di sonnolenza post-prandiale.

Oltre a seguire una dieta adeguata, Minelli raccomanda di mantenere una buona idratazione bevendo almeno 2 litri d'acqua al giorno, di riposare adeguatamente e di evitare sforzi fisici nelle ore più calde della giornata. È altrettanto importante mantenere l'ambiente domestico fresco e confortevole, facendo attenzione a evitare sbalzi termici improvvisi.

In un'estate segnata da temperature estreme, è fondamentale adottare misure preventive e seguire consigli medici per proteggere la propria salute e affrontare al meglio le ondate di calore.