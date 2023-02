Razzi palestinesi verso Sderot; Israele attacca la Striscia di Gaza

L'esercito israeliano ha confermato che «sta attualmente colpendo la Striscia di Gaza». Israele avrebbe condotto attacchi aerei sul centro della Striscia di Gaza poche ore dopo aver intercettato un razzo lanciato dal territorio palestinese.

Secondo fonti della sicurezza palestinese, gli attacchi israeliani hanno colpito un centro di addestramento delle Brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato di Hamas, nel campo profughi di al-Maghazi nella Striscia di Gaza centrale e un altro a sud-ovest di Gaza City. L'esercito israeliano sostiene che i suoi aerei «hanno colpito un centro di produzione e deposito di materiale chimico utilizzato per produrre missili» appartenente ad Hamas e «un centro di produzione di armi», entrambi al centro della Striscia di Gaza.

La radio militare israeliana sostiene che il razzo palestinese è stato intercettato dal sistema Iron Dome e per ora non ci sono notizie di vittime. Dopo i raid israeliani altri razzi sono partiti dalla Striscia di Gaza in direzione del territorio israeliano. Il Fronte popolare per la liberazione della Palestina, gruppo armato palestinese di orientamento laico, sostiene di aver effettuato «una raffica di razzi in risposta all'aggressione sionista alla Striscia di Gaza».