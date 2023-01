Fila di fedeli a San Pietro per l'omaggio alla salma di Benedetto XVI

Il feretro di Benedetto XVI è da stamane nella Basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli che, in fila ed in preghiera, si sono presentati subito numerosi. E qui resterà fino a mercoledì sera prima dei funerali previsti per le 9.30 di giovedì

Il portavoce del Vaticano Matteo Bruni ha fatto sapere che «i funerali si svolgeranno nel segno della semplicità assecondando il desiderio del Papa». Bergoglio ieri nell'Angelus ha reso «grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa», deceduto due giorni fa all'età di 95 anni.