Ponte sullo Stretto, Salini: «Pronti per i lavori a marzo 2024»

Il Ponte sullo Stretto di Messina secondo Salini si farà perchè «c'è una legge dello Stato che dice che il ponte si deve fare e come tutte le leggi va obbedita». «Abbiamo già cominciato le attività di aggiornamento progettuale. Spero di poter dire al ministro che siamo pronti per marzo a iniziare fisicamente le opere per il ponte sullo stretto di Messina». Ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, società capofila del consorzio impegnato nella costruzione della M4, a margine dell’inaugurazione della stazione di San Babila della nuova linea a Milano.

«Mentre la metro 4 era un sogno per i milanesi - ha quindi aggiunto - penso che il ponte di Messina sia un sogno per gli italiani, che deve essere realizzato esattamente come abbiamo trasformato un sogno dei milanesi in realtà» ha aggiunto Salini.