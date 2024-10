Meloni: «No nuove tasse» e Giorgetti in retro sul gasolio per i camion

"Falsità". Così Giorgia Meloni, in un video, ha voluto chiarire le voci circolate in merito a un possibile aumento delle tasse. Secondo il premier Meloni, il suo governo si sta impegnando a ridurre il carico fiscale sui cittadini, a differenza delle amministrazioni precedenti. "Noi non chiederemo nuovi sacrifici", ha ribadito, precisando che l'intento dell'esecutivo è quello di supportare famiglie e imprese senza gravare ulteriormente sul bilancio dei cittadini. "Leggo in queste ore delle dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È falso, questo lo facevano i governi di sinistra, noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici e le partite Iva" ha commentato Giorgia Meloni su Instagram.









L’argomento delle tasse è tornato al centro del dibattito grazie all’intervento del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante l’audizione sul Piano strutturale di bilancio. Sebbene inizialmente fosse emersa l'ipotesi di un aumento delle accise su gasolio e benzina, Giorgetti ha successivamente chiarito, al termine del voto sul Piano strutturale di Bilancio a Montecitorio, rispondendo ai cronisti riguardo il preannunciato allineamento delle accise su gasolio e benzina, che "Gli autotrasportatori hanno una disciplina specifica e non sono interessati dal cosiddetto allineamento". Questo intervento ha placato le preoccupazioni di chi temeva un’inasprimento fiscale, soprattutto per il settore dei trasporti, in un contesto già complesso per le famiglie e le aziende.

Durante il suo intervento, Giorgetti ha spiegato che l'obiettivo è rendere più efficiente il sistema tributario, focalizzandosi sull'aggiornamento degli archivi catastali per includere proprietà non censite e rivedere i valori catastali degli immobili ristrutturati. Nonostante i timori di un aumento dell'IMU, il Ministro ha rassicurato che si tratta di misure necessarie per migliorare la gestione delle risorse pubbliche e non di un aumento delle tasse.

Nel frattempo, le dichiarazioni di Meloni e Giorgetti hanno suscitato reazioni contrastanti all'interno delle forze politiche, con l’opposizione che continua a spingere per una revisione fiscale più equa. La Lega e Forza Italia hanno ribadito che non ci sarà alcuna "stangata" sulle abitazioni, sottolineando la necessità di tutelare le famiglie già colpite da situazioni economiche difficili. "C'è già una legge che riguarda l'aggiornamento dei valori catastali. Giorgetti ha parlato di case fantasma, non ha detto che dobbiamo farlo in assoluto. Forza Italia, che ha da sempre a cuore la casa, valuterà con attenzione, perché le famiglie e le case sono state già abbastanza colpite", ha detto Maurizio Casasco, responsabile Economia di Forza Italia.

"Nonostante dall'opposizione alcuni vorrebbero l'introduzione di patrimoniali, di ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno che è quello di lavorare a una manovra che rilanci l'economia e migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici", ha concluso Giorgia Meloni ribadendo l'impegno del governo di non gravare ulteriormente sul bilancio dei cittadini.