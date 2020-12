I mille volti della Manovra Economica 2021

La Legge di Bilancio 2021 fa girare la testa. Si passa dai fondi per la costruzione di nuovi rifugi per i cani randagi, alle olimpiadi 2026, ai vari bonus senza capire la logica di fondo della nuova manovra. In questo vortice di finanziamenti si è trovato spazio anche per la cassa integrazione con focus i lavoratori autonomi a gestione separata e le nuovi assunzioni per il piano vaccini. Poco è invece stato destinato, in modo organico, al rilancio del Paese in termini spinta all'economia reale. Al momento la manovra così composta vale ben 40 miliardi di euro ed è stata approvata domenica alla Camera con 298 voti a favore e 125 contrari. Ora deve passare al Senato per ottenere il via libero definitivo entro il 31 dicembre. Si pensa che questo possa arrivare domani o al massimo mercoledì. Ma vediamo nel dettaglio i punti principali presenti all'interno del testo.

Superbonus 110%

Ok alla proroga del bonus per l'efficientamento energetico degli immobili e la sicurezza anti-sismica fino a fine 2022. Nel testo viene precisato come la misura termina il 30 giugno 2022 ma nei successivi 6 mesi si avrà il tempo di finire i lavori messi in cantiere precedentemente.

Cassa integrazione autonomi

Per il triennio 2021-2023 è introdotta in via sperimentale "l'indennità straordinario di continuità reddituale e operativa" (Iscro) riconosciuta per 6 mesi a tutti quei soggetti iscritti alla gestione separata dell'Inps. Per questa misura sono stati stanziati 70,4 milioni di euro per il 2021, 35 per il 2022 e 19,3 per il 2023. Potranno richiedere l'Iscro tutti quei soggetti che non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto, non beneficiano del reddito di cittadinanza, hanno prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% rispetto alla media di quelli ottenuti nei 3 anni precedenti e non hanno dichiarato un reddito superiore a 8.145 euro. "L'indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili", si legge nel testo.

Credito d'imposta per i cuochi

Al via un credito d'imposta destinato ai cuochi professionisti che arriva fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionali, effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. L'agevolazione riguarda solo ed esclusivamente i cuochi professionisti che lavorano presso alberghi e ristoranti, sia come dipendenti, che autonomi con partita Iva.

Bonus macchine elettriche e mobilità sostenibile

È previsto un contributo pari al 40% del prezzo (massimo 30.000 euro) dell'automobile nuova alimentata esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore ai 150 kW per tutti quei soggetti che hanno un Isee al di sotto di 30 mila euro. Accanto a questa misura troviamo anche una proroga per l'acquisto di veicoli a bassa emissione di Co2. L'ecotassa è stata eliminata per le macchine con emissione tra i 161 e i 190 gr/Km. Per il 2021 è concesso un contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi con emissioni fino a 60 gr/Km di Co2 sia con che senza rottamazione. L'importo è fissato in 2.000 nel caso si rottami la macchina omologata in una classe inferiore ad euro 6 e immatricolata prima del 1° gennaio 2011, e di 1.000 euro in mancanza di rottamazione. In entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale.

Bonus idrico

Prende forma il fondo per il risparmio di risorse idriche, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021. La finalità di questo è quella di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Resto al sud 2.0

Interviene su quanto era stato stabilito dall'articolo 1 del Dl n. 91/2017, per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori, tra i 18 ed i 45 anni, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nella manovra 2021 si è voluto estendere la platea dei beneficiari elevando da 45 a 55 anni. A questa misura si accompagnano anche diverse agevolazioni fiscale per chi decide di dar vita ad una società nel mezzogiorno d'Italia. Si prevede la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50% a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Parità salariale

È stato istituito il fondo per il sostegno della parità salariale di genere con una dotazione di soli 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

Stop Iva vaccini e kit diagnostici

Non sarà applica l'Iva sui vaccini e la strumentazione per diagnosticare il Covid

Test sierologici e tamponi antigenici

I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione del Covid possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario. Le stesse devono essere altresì dotate di spazi idonei a garantire la privacy

Congedo paternità

Sale dai 7 ai 20 giorni il concedo parentale obbligatorio per i papà. Inoltre sono stati stanziati 50 milioni di euro per il 2021 per aiutare le neo mamma a tornare al lavoro.

Stop Imu 2021

Saranno esenti dalla prima rata dell'Imu 2021 tutti gli immobili dove si svolgono attività connesse al settore del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli

Assunzioni per campagna vaccinale

Saranno assunti a tempo determinato 3.000 medici e 12.000 infermiere per mettere in atto il piano vaccini Covid.

Cedolare secca immobili commerciali

È stata prevista l'estensione, per gli immobili commerciali fino a 600 mq di superficie, della cedolare secca fino al 2020 e 2021.