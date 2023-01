Elezioni regionali nel Lazio: i programmi elettorali a confronto

Mancano meno di due settimane all'appuntamento alle urne. A contendersi il posto di governatore sono il candidato (ex presidente della CRI, Croce Rossa Italiana), Francesco Rocca, che scende in campo per il centrodestra contro il candidato di centrosinistra Alessio D’Amato (assessore alla Salute dell’ex Giunta Pd guidata da Nicola Zingaretti) e dalla candidata per il Movimento 5 Stelle (ex presidente del WWF Italia) Donatella Bianchi.

I programmi dei candidati sono disponibili online (potete leggere la versione intergrale cliccando sui nomi Bianchi, D'Amato, Rocca). Ecco alcuni punti fondamentali della campagna elettorale laziale.







SANITÀ



Bianchi (M5S) : Le diagnosi vanno fatte sul territorio oltre che negli ospedali; rendiamo complementari il servizio pubblico e privato

D'Amato (Centrosinistra) : Valorizzare il sistema sanitario regionale con investimenti che permettano, per esempio, la creazione di nuovi ospedali

Rocca (Centrodestra) : Rimuovere l'idea di sanità "romanocentrica" e sviluppare una rete sulle province; occorre l'immediata ripartenza dell'assistenza domiciliare





MOBILITÀ

Bianchi (M5S) : Sostegno per le fasce sociali più deboli, dagli over 65 alle famiglie fino agli studenti

D'Amato (Centrosinistra) : Nei primi 100 giorni attivazione di agevolazioni per le fasce under 25 studenti e over 70

Rocca (Centrodestra) : Individuare fasce sociali per l'abbattimento del costo dei biglietti che rimarrà invariato per chi invece può sostenere la spesa





TERMOVALORIZZATORE

Bianchi (M5S) : No, il Lazio non può vivere come la pattumiera d'Europa. Sì a impianti di recupero della materia più piccoli

D'Amato (Centrosinistra) : Sì, nel più breve tempo possibile con tutte le valutazioni tecniche e scientifiche del caso

Rocca (Centrodestra) : Sì, ma attenzione alla logistica dell'area scelta e attenzione a fattori come la differenziata





AUTONOMIA REGIONALE

Bianchi (M5S) : No alla richiesta di autonomia differenziata. Roma è la capitale del mondo, ma non deve essere isolata dal resto delle province

D'Amato (Centrosinistra) : No al progetto di autonomia differenziata che porterebbe ad avere regioni di serie A e serie B

Rocca (Centrodestra) : Sì a più poteri per roma se significa avvicinare il sindaco alle autorità. No alla creazione di regioni di serie A e serie B





ENERGIA

Bianchi (M5S) : Potenziare il Reddito Energetico Regionale, favorire la riconversione degli edifici basata su fonti rinnovabili e

D'Amato (Centrosinistra) : Cento comunità in 100 comuni per rendere la regione leader nello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Rocca (Centrodestra) : Si alle politiche di sviluppo di fonti alternative come l’eolico e il solare, che però garantisca la preservazione dei suoli di pregio





LAVORO

Bianchi (M5S) : Istituzione del Reddito di cittadinanza regionale; investimenti sulla formazione dei giovani

D'Amato (Centrosinistra) : Istituzione del "Reddito del cittadino in formazione”, uno strumento di politica attiva per il lavoro che coniuga formazione e sostegno al reddito

Rocca (Centrodestra) : Creazione della filiera Istruzione-Formazione-Lavoro dedicati ai giovani ma anche agli over 50 che non trovano lavoro





STADIO DELLA ROMA

Bianchi (M5S) : Sì ma purché si parta dalla riqualificazione urbana

D'Amato (Centrosinistra) : Sì, e spero che si faccia anche quello della Lazio

Rocca (Centrodestra) : Sì, e progetto anche per lo stadio della Lazio con riqualificazione dello stadio Flaminio