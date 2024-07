Elezioni Francia: i risultati del secondo turno in diretta. Vince la sinistra

L'affluenza al ballottaggio delle legislative in Francia ha raggiunto un nuovo record: 26,63% a mezzogiorno, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Alla stessa ora del primo turno, l'affluenza era stata del 25,90%. Non si registrava un dato così elevato dal 1981.

Francia, l'affluenza si conferma record: alle 17 è 59,71%

Già alle 12 si era registrato un dato mai così alto dal 1981. Un voto storico che potrebbe vedere la vittoria dell'estrema destra.

Secondo i primi exit poll in arrivo dal Belgio il partito di destra Rassemblement National avrebbe la maggioranza relativa ma non quella assoluta dei seggi. Il partito della Le Pen avrebbe poco più di 200 seggi, il Fonte Popolare di Melenchon 170 e Macron 140.

Ricordiamo che la maggioranza assoluta è di 289 seggi

Secondo i primi exit poll francesi di BMF TV addirittura il Fronte Popolare avrebbe più seggi della destra:

FP: 175-205

Ensemble: 150-175

RN: 115-150

Repubblicani: 60-70

Per Le Monde situazione analoga

Si tratta di risultati sorprendenti, che hanno smentito tutti i sondaggi; la sinistra vince, il partito di Macron è secondo mentre il partito di destra chiudo molto al di sotto delle aspettative. Il Blocco Repubblicano della sinistra ha quindi funzionato molto meglio di quanto ci si potesse aspettare.

Melenchon: «è un risultato storico; è un risultato contrario a quello di una settimana fa segno che i francesi hanno detto no. La gente si è sentita minacciata in maniera terribile ed oggi invece hanno fatto una scelta diversa e per questo devono tranquillizzarsi. La sconfitta del presidente Macron è certa, deve ammettere la sconfitta, una sconfitta certa. Il primo ministro deve dimettersi. Macron ha il dovere di chiedere di comandare al Nuovo Fronte Popolare». Rifiutiamo di fare accordi con il partito del Presidente Macron di cui abbiamo sempre combattuto la politica. Abbiamo un nostro programma e seguiremo quello».

Dichiarazioni a cui ha risposto Macron: «Abbiamo fermato la destra ma il voto non ha dato una risposta alla domanda su chi governerà»

Bardella: «Le alleanze contro di noi ci hanno impedito di governare e gettano la Francia nelle mani dell'estrema sinistra».