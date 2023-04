Pnrr, la commissione Ue prevede possibili nuove proroghe

La Commissione europea è in contatto con il governo italiano sulla valutazione della terza rata del Pnrr. Lo ha detto Arianna Podestà, portavoce della Commissione europea per la Concorrenza, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles, affermando: «Il lavoro di valutazione della terza richiesta di pagamento dell’Italia è in corso e i nostri servizi sono in stretto contatto con le autorità italiane in questo contesto. In linea di principio, abbiamo due mesi di tempo per valutare le richieste di pagamento dal momento della presentazione della richiesta di pagamento da parte dell’Italia, avvenuta il 30 dicembre dello scorso anno».

«Di comune accordo con le autorità italiane, la valutazione è stata prorogata inizialmente di un mese, a seguito di una valutazione congiunta sulla complessità della richiesta. Poi è stata concordata un’ulteriore proroga di 30 giorni con le autorità italiane, per completare il lavoro da entrambe le parti e per assicurarsi che tutte le prove fornite dall’Italia potessero essere adeguatamente considerate», ha aggiunto Podestà.