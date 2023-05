Pnrr, Dombrovskis: «Italia sul Pnrr può ancora farcela»

Secondo Valdis Dombrovskis, circa il Pnrr «ci sono alcuni rischi in alcuni Stati membri ed è per questo che chiediamo di accelerare l'attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza». Il vicepresidente della Commissione Ue ricorda.le prossime le scadenze, nel giorno in cui la Commissione Ue ha presentato le Raccomandazioni specifiche per Paese, che gli Stati membri dovranno tenere presente quando prepareranno le leggi di bilancio per il 2024. Dombrovskis sottolinea che «l'Italia ha già ricevuto due pagamenti». «Stiamo verificando la richiesta della terza tranche. È importante che l'attuazione continui e che non ci siano ritardi».