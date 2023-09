Il sindaco hot insulta «La Verità», ma ecco cosa c’è nel video che lo inchioda

Ormai nella vicenda del sindaco hot di Santa Marinella siamo alle comiche finali. Infatti sembra che il settantasettenne piddino Pietro Tidei non sappia quello che fa l’alter ego Tidei Pietro e viceversa. I giornali e i siti di informazione sono travolti da un profluvio di dichiarazioni del politico e del suo avvocato Lorenzo Mereu che lasciano esterrefatti. Gli unici che sono rimasti completamente afoni sono i vertici del Partito democratico che non proferiscono verbo sulle performance di questo loro illustre esponente, lasciato libero di dire tutto e il suo contrario come in un film di Alberto Sordi.

Per esempio sul Corriere della Sera di ieri il sindaco si è difeso con un’inversione a «u» rispetto alle precedenti ammissioni. «Non so chi sia la donna che dice di aver avuto rapporti con me» ha spiegato dopo aver letto un’intervista della presunta amante. Biasimandola per aver cercato pubblicità.