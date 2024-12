Cdp presenta il nuovo Piano Strategico 2025-2027: risorse per 81 miliardi

Promuovere la competitività del sistema economico italiano, garantire sicurezza economica e autonomia strategica, rafforzare la coesione sociale e territoriale e favorire una transizione equa verso la sostenibilità. Sono questi i quattro pilastri del nuovo Piano Strategico 2025-2027 di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco.

Il Piano nasce in un momento cruciale per l’Europa e l’Italia, alle prese con sfide globali come il calo demografico, l’aumento della domanda energetica, la dipendenza dall’estero per le materie prime critiche e un contesto finanziario caratterizzato da tassi di interesse in crescita. Per affrontare questi scenari, CDP punta a intensificare il supporto alle imprese, avvicinarsi ulteriormente ai territori e rafforzare il ruolo di motore dello sviluppo nazionale, in un’ottica di impatto positivo, sostenibilità e innovazione digitale.

Il Piano 2022-2024 ha segnato una svolta per CDP, introducendo un approccio basato su “rischio-rendimento-impatto” e potenziando il sostegno a imprese, infrastrutture e territori. Questo impegno ha generato un impatto significativo sul PIL nazionale, contribuendo per circa l’1,6% e garantendo ogni anno 410.000 posti di lavoro, con particolare attenzione a donne e giovani.

Guardando al futuro, CDP prevede di aumentare del 24% le risorse impegnate, raggiungendo 81 miliardi di euro nel prossimo triennio. Questo consentirà di attivare investimenti per 170 miliardi di euro (+32% rispetto al Piano precedente), grazie anche all’attrazione di capitali privati.

Queste risorse verranno mobilitate verso il tessuto economico lungo i cinque pilastri attraverso i quali si indirizzerà l’azione del Gruppo nei prossimi tre anni:

Business: Oltre 70 miliardi di euro saranno destinati al finanziamento di imprese, infrastrutture e Pubblica Amministrazione. Tra questi, 52 miliardi andranno a supportare le imprese, con particolare attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e alla crescita internazionale, anche attraverso la collaborazione con Simest.

Advisory: CDP rafforzerà il supporto tecnico e consulenziale per migliorare l’efficacia della spesa pubblica e promuovere progetti di qualità, soprattutto nei settori strategici.

Equity: Previsti investimenti per 4 miliardi di euro, mirati al sostegno di aziende ad alto potenziale tecnologico e competitivo, con un focus su innovazione e crescita internazionale.

Real Asset: Un miliardo di euro sarà dedicato alla riqualificazione urbana, al turismo e all’abitare sociale, con un’attenzione particolare al “Service Housing” per lavoratori essenziali.

Internazionale: CDP rafforzerà il proprio ruolo nella cooperazione internazionale, con un focus sull’Africa e nuove sedi operative in Kenya e Costa d’Avorio, per promuovere progetti di sviluppo in linea con gli obiettivi del Piano Mattei.

Il nuovo Piano Strategico mira a posizionare CDP come piattaforma di riferimento per la finanza e le competenze a sostegno della crescita italiana, con un impatto concreto sull’economia e sulla società. Il nuovo Piano potenzierà la nostra azione come volano per lo sviluppo dell’Italia, con un significativo impatto a livello economico, sociale e ambientale. È un programma complesso e impegnativo per l’operatività presente e futura, con uno sguardo che va oltre il medio termine. Parte dall’osservazione di ciò che CDP è oggi e guarda a un contesto molto diverso per delineare cosa dobbiamo diventare per continuare a fare la nostra parte”, ha dichiarato il Presidente Giovanni Gorno Tempini.

“Con il nuovo Piano Strategico ‘Oggi, per l’Italia del futuro’, Cassa Depositi e Prestiti pone solide basi per svolgere un ruolo cruciale come piattaforma di finanza e competenze a sostegno della crescita del Paese. Negli ultimi tre anni il Gruppo ha affrontato una profonda trasformazione grazie alla quale ha saputo evolversi mettendo al centro i valori di sostenibilità, diversità e inclusione. Oggi, in uno scenario decisamente cambiato, la nostra azione si amplierà a nuove aree di intervento con ulteriori strumenti e iniziative in grado di rispondere alle prossime sfide che dovranno affrontare famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni centrali e locali”, ha aggiunto l’Amministratore Delegato, Dario Scannapieco.