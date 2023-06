Pena ridotta a 23 anni per Cospito sulla bomba alla caserma di Fossano

La Corte d'Assise d'appello di Torino, riconoscendone le attenuanti del 'fatto lieve', ha rimodulato a 23 anni di reclusione la condanna per l'anarchico, già condannato a 20 anni di reclusione per l'attentato alla scuola allievi CARABINIERI di Fossano, in provincia di Cuneo, del 2006.

Caso Cospito: legale, finalmente barlume ragionevolezza giudici Roma, 26 giu. (LaPresse) - "Finalmente un barlume di ragionevolezza è giunta ad orientare la decisione dei giudici di Torino". Così l'avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, commenta la sentenza del processo per l'attentato alla ex scuola allievi CARABINIERI di Fossano. La Corte d'Assise d'appello di Torino, riconoscendone le attenuanti del 'fatto lieve', ha rimodulato a 23 anni di reclusione la condanna per l'anarchico, già condannato a 20 anni di reclusione per l'attentato alla scuola allievi CARABINIERI di Fossano, in provincia di Cuneo, del 2006.