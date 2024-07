Parigi 2024, come seguire in tv tutte le Olimpiadi

Una maratona lunga 3.800 ore in cui sarà coperta ogni singola gara dal 24 luglio all'11 agosto. Così Warner Bros ha scelto di coprire le Olimpiadi di Parigi 2024 di cui detiene i diritti televisivi in Italia. Sarà tutto visibile attraverso l'app Discovery+ e ci saranno ampie dirette anche sui canali Eurosport che saranno disponibili agli abbonati di Sky e Dazn e che nell'occasione saranno aumentati fino a 10 per coprire il meglio della manifestazione che scatta ufficialmente con la cerimonia inaugurale di venerdì 26 luglio lungo la Senna.

La copertura integrale dei Giochi rappresenta la conferma di un modello già sperimentato nelle ultime edizioni. Dalla mattina alla notte inoltrata, su Discovery+ sarà tutto a disposizione degli appassionati con il racconto e il commento di una squadra di oltre 100 persone tra giornalisti e talent fra cui Dorothea Wierer, Margherita Granbassi, Roberta Vinci, Valentina Marchei, Rachele Sangiuliano, Andrea Meneghin, Luca Dotto, Pino Maddaloni, Roberto Cammarelle, Riccardo Magrini, Michele Frangilli, Hugo Sconochini, Marta Pagnini, Marco Aurelio Fontana, Rossano Galtarossa, Leonardo Binchi, Aglaia Pezzato e molti altri. A tirare le fila conduttori e giornalist, volti già noti agli sportivi italiani come Marco Cattaneo, Giulia Cicchinè, Guido Bagatta, Fabrizio Monari e Zoran Filicic.

"I Giochi Olimpici sono la massima celebrazione dello sport e l'offerta di Warner Bros. Discovery ed Eurosport è monumentale" ha spiegato Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Italy & Iberia: "Siamo davvero orgogliosi di dare ai 403 atleti della spedizione azzurra il palcoscenico che meritano, premiando i sacrifici di anni e mostrando la passione e la dedizione che li ha portati a competere ai Giochi". Warner Bros si è aggiudicata i diritti delle Olimpiadi fino al 2032 e racconterà, dunque, anche quelle invernali di Milano Cortina tra un anno e mezzo.

Discovery+, il cui abbonamento in promozione costa 39,90 euro per un anno, sarà l'unica via per avere la copertura integrale dei Giochi. Detto dei canali Eurosport, rimarrà poi l'offerta in chiaro della Rai che garantirà 360 ore di programmazione spalmate tra Rai1, Rai2, Rai Sport e Rai Play con un occhio particolare per gli italiani e la loro caccia al record di medaglie dopo i 40 podi conquistati a Tokyo nell'estate 2021.