Papa Francesco migliora: fa colazione, legge e riprende il lavoro

Come riportano le fonti vaticane, Papa Francesco "ha riposato durante la notte". Lo ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni, spiegando: «L'equipe medica informa che il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il decorso post operatorio è regolare. Dopo aver fatto colazione Sua Santità ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona. Ciò gli ha consentito la lettura dei quotidiani e la ripresa iniziale del lavoro».