L'Italia si porta a casa il suo primo oro alle Olimpiadi di Parigi

È già oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi, prima ancora dell’inizio dei Giochi. La nuova pista di atletica dello Stade de France dove correranno i campioni dell’atletica mondiale è completamente italiana, piemontese. L’opera, cento per cento Made in Italy, è di Mondo, l’azienda di Gallo d’Alba, leader nella realizzazione di superfici sportive innovative e dal 1976 sempre in prima fila alle Olimpiadi e non solo.

La multinazionale oggi (dati consolidati 2023) ha un fatturato di 220.692 migliaia di euro (EBITDA: 41.778 migliaia di euro), 749 dipendenti (di cui 197 Mondo Spa) e 6 stabilimenti produttivi in Italia, Spagna, Lussemburgo (Mondo S.p.A., Artigo S.p.A., Mondo Luxembourg S.A., Mondo Iberica S.A., Mondo Tufting S.A., Unice Toys S.L.) e sedi commerciali in Europa, Nord America e Asia (Mondo America Inc., Mondo U.S.A. Inc., Mondo Portugal S.A., Mondo Floorings China Co, Ltd. Mondo France S.A.R.L.) Sono tre le divisioni: Mondo Sport&Flooring (il settore dedicato a pavimentazioni e attrezzature sportive), Artigo (che si occupa del design e della produzione di pavimentazioni civili) e Mondo Toys (i giocattoli, un nome su tutti il pallone Santos).

Una storia iniziata nel 1948, quando Edmondo Stroppiana nella sua bottega e aiutato dai figli, riparava gomme bucate con una colla creata apposta (la Tenax) e creava un pallone elastico usato per il gioco della pallapugno. Ferruccio, uno dei figli a metà anni Cinquanta ispirato dai pavimenti di gomma della Pirelli allarga l’attività al settore. E da lì è una storia di record. Nel 1961 è la Mondo a fornire i pavimenti per festeggiare i 100 anni dell'Unità d'Italia, durante i Mondiali italiani del 90 vengono venduti 20 milioni di palloni Mondo in meno di due mesi. E poi i pavimenti per le costruzioni civili: l’Europarlamento di Strasburgo, la Borsa di Singapore, la Biblioteca Vaticana, l’Ospedale San Raffele di Milano, le metropolitane di New York e Londra.

Veniamo allo sport, dalle Olimpiadi di Montréal del 1976 fino a quelle di Parigi 2024 dove Mondo debutta con una pavimentazione innovativa e sostenibile allo Stade de France a Saint-Denis. Mondo produce le superfici sportive prefabbricate, studiando soluzioni specifiche per ogni disciplina. Da anni le piste piemontesi sono il principale riferimento per la maggior parte degli atleti e delle federazioni sportive e sono installati in più di 200 Paesi nel Mondo. 300 record mondiali, il primo nel 1972 a Barletta dove Pietro Mennea festeggio il primato sulla pista Mondo nella staffetta azzurra 4x200 con Franco Ossola, Luigi Benedetti e Pasqualino Abeti. Fino ad oggi 13 Comitati Organizzativi dei Giochi Olimpici hanno scelto l’azienda italiana come fornitore delle piste da atletica. Così come per 13 edizioni dei Campionati del Mondo di Atletica e per 17 edizioni Indoor. Dal 2006 l’azienda piemontese lavora con Uefa Futsal per progettare, produrre e installare campi da futsal adatti a competizioni di alto livello: 20 edizioni della UEFA Fustal Cup e della Champions League si sono svolte sulle sue superfici create dall’azienda italiana. Nel mondo ci sono più di 13.000 campi padel firmati Mondo e più di 1.700 gare ufficiali sono state giocate sui suoi sistemi in erba sintetica. Almeno 260.000.000 di sportivi hanno usato pavimenti o attrezzature Mondo durante la carriera. 95 sono i brevetti depositati, 210 i marchi registrati.

Secondo le statistiche World Athletics, il 70% di tutti i record attualmente riconosciuti da World Athletics, sono stati stabiliti su piste di atletica dell’azienda piemontese. E come a Tokyo 2021 Marcel Jacobs anche a Parigi salirà sul podio insieme alla pista Mondo?