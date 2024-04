L'editoriale del direttore - Le solite scuse di chi dice «no» al Ponte.

Ci risiamo. Come ogni volta, appena si parla di un’opera pubblica, spuntano come funghi in autunno comitati ed esperti che si schierano contro e ti spiegano non solo l’inutilità dell’investimento, ma anche la sua dannosità. Intendiamoci: capisco chi rischia di veder espropriato il proprio terreno e demolita la propria casa. Difende il proprio legittimo interesse privato contro il legittimo interesse pubblico. Capisco invece meno quelli che per partito preso sono per il «no»

Cover - Così si salva il mondo (anche dal pessimismo)

Dall’allarmismo climatico alla drammatizzazione dell’inquinamento. A questi eco-catastrofismi ora si contrappone un pensiero costruttivo, che propone progetti e soluzioni realistiche per i problemi dello sviluppo. Oltre l’ideologismo verde.

A Firenze c’ è un marziano

Eike Schmidt, già direttore (di successo) degli Uffizi, va alla conquista del Comune storicamente di sinistra. Lontano com’è dai giochi politici cittadini, piace per questo: è un volto nuovo dopo il potere di Renzi e Nardella. E se vince? Per Elly Schlein le cose si mettono davvero male...

L’ultimo re di Haiti

Dopo terremoti, uragani ed epidemie, un nuovo flagello si è abbattuto sul Paese caraibico. Si chiama Jimmy Chérizier, per tutti Barbecue, ed è il signore della guerra che ha coalizzato le bande armate che da anni imperversano sull’isola ormai controllata da lui. Un «nuovo Che Guevara» di fronte al quale la comunità internazionale sembra impotente.

Truman Capote - Uno scrittore a sangue caldo

Libri e serie tv celebrano il centenario dalla nascita dell’autore di Colazione da Tiffany. Al centro, la sua vita fuori dagli schemi. Che lo ha trasformato in un’icona oltre il tempo.

Foraging - L'arte di andare per erbe

Un tempo era un’arte tramandata in famiglia e consentiva di trovare di che sfamarsi (e curarsi) nei prati e nelle foreste. Oggi è una tendenza. Ecco dove (e come) diventare esperti.