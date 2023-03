Milano: l'Area B richiederà un ticket d’ingresso e l'Area C potrebbe costare di più

Polemiche a Milano per alcune voci che riguardano possibili modifiche delle norme per le auto, modifiche che riguardano anche i costi dell'Area B e dell'Area C

Un vertice tra l’assessore alla Mobilità Arianna Censi e i capigruppo di maggioranza a Palazzo Marino in cui si è discusso — non senza animosità — di trasporti e rimodulazioni, come rivela il Corriere. Quelle che riguardano le corse di tram e autobus e anche di tariffe. A cominciare da Area B, la più grande ztl d’Europa, che potrebbe essere regolamentata in futuro tramite un ticket, così come già accade per Area C (il cui biglietto aumenterà). L'assessora Censi: «Non all'ordine del giorno ma sempre stata nei documenti ufficiali». Il biglietto per Area C a 7,50 euro. Interventi anche su trasporti e sosta dei residenti.

Quello di ieri è stato il primo di una serie di incontri tra Censi e la maggioranza, nel corso dei quali verrà delineata la strategia del Comune sulla mobilità. La richiesta avanzata dai capigruppo all’assessora è quella di arrivare ai prossimi appuntamenti con dati e elaborazioni per capire dove intervenire in modo chirurgico. «Non è all’ordine del giorno», garantiscono dall’assessorato, pur chiarendo che questa opzione è sempre stata presente nei documenti ufficiali.