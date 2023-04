Sarebbero state effettuate in mattinata perquisizioni e sequestri nelle holding lussemburghesi di Elliott che il 31 agosto 2022 ha venduto il Milan per 1,12 miliardi al fondo RedBird di Gerry Cardinale. Contro tre amministratori della società vengono ipotizzati i reati di abuso di beni sociali e bancarotta fraudolenta: si tratta del manager di Elliott, Jean-Marc McLean, e dei professionisti locali Daniela Italia e Victor Schuh. Il sequestro riguarda documenti cartacei e digitali riconducibili alla gestione della compravendita del Milan e all’utilizzo della somma incassata dalla vendita.

L’inchiesta penale milanese è nata da un esposto della Blue Skye di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. Blue Skye era socio di minoranza (4,3%) di Project Redblack e si ritiene danneggiata dalla vendita a RedBird. Da parte sua, invece, il fondo Elliott ha sempre chiarito di aver operato correttamente e che quello di Blue Skye non è «nient’altro che un tentativo di estrarre un valore a cui non ha diritto. […] L’operazione con RedBird rispetta pienamente tale interesse, tutte le necessarie approvazioni societarie sono state ottenute in ogni fase della transazione e BlueSkye riceverà tutte le somme a cui ha diritto».