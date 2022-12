Meloni in vista del prossimo Consiglio Ue: «più Italia in Europa»

«L'Italia farà la sua parte. L'Europa deve essere unita contro l'aggressione russa. Non dobbiamo consentire che Putin utilizzi la carenza di cibo come arma contro l'Europa, come già sta facendo con il gas e il petrolio» dice Giorgia Meloni dai banchi del Governo, e aggiunge: «Il nostro obiettivo, piuttosto che più Europa in Italia, è più Italia in Europa».



Nessun commento dal premier sull'inchiesta legata alle presunte tangenti dal Qatar. Mentre duro l'affondo sul mancato accordo per un tetto dinamico al prezzo del gas: «Dall'Europa risposte insoddisfacenti ed inattuabili»