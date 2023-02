Mattarella: «L'Europa governi concretamente i flussi migratori»

Si susseguono le reazioni politiche alla tragedia di migranti del mare avvenuta ieri in Calabria. Il bilancio delle vittime resta di 59 ma si teme che almeno altre 50 persone siano disperse. I controlli sono resi difficili dalle condizioni meteo, con mare mosso e forte vento.

Il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto chiedendo un intervento dell'Unione Europea: «È altrettanto indispensabile che l’Unione europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive»