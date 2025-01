Malati di farmaci - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«Amo gli animali, ma più passa il tempo e più non sopporto i padroni degli animali. Intendiamoci, non tutti: solo quelli che non hanno rispetto degli altri, ovvero chi non capisce che se hai un cane te ne devi fare carico in tutti i sensi, senza gravare su chi ti circonda e senza creare problemi al prossimo...»



Todde, la stella che declina

Lo sconsolante inciampo della numero uno della Sardegna ora è sulle spese elettorali. Ma come Panorama ha già raccontato (e conferma in questo articolo), sono tanti i finanziamenti avventati dell’esponente M5s. Per lei, e per il partito, una vera resa dei conti.

Le relazioni pericolose

Per la Procura di Trento il magnate austriaco René Benko sarebbe al centro di una rete criminale e affaristica estesa in tutto il Trentino-Alto Adige. Attraverso i suoi emissari, puntava ad agganciare l’allora premier Mario Draghi. Con l’aiuto di un facilitatore dalle presunte parentele importanti.

Uno sguardo occidentale

Personalità di spicco della fotografia italiana ed europea degli ultimi decenni che, come pochi altri, ha saputo ridefinire l’immagine del paesaggio e della veduta urbana contemporanea, a Giovanni Chiaramonte (Varese 1948 – Milano 2023) il Museo Diocesano di Milano dedica una retrospettiva (fino al 9 febbraio) di oltre 40 scatti, un viaggio fotografico, spirituale e mistico, lungo i punti chiave della storia e dell’identità occidentale, dall’Italia alle Americhe.